Cabo Frio imuniza mais de 13 mil animais contra a raiva 

A Prefeitura de Cabo Frio realizou mais uma etapa da Campanha de Vacinação Antirrábica neste sábado (5), em Tamoios. A iniciativa imunizou 13.489 animais, sendo 5.942 cães e 7.547 gatos.

Para alcançar esse resultado, a Secretaria de Saúde promoveu um mutirão de atendimento itinerante em diversos bairros do distrito. Foram 13 pontos fixos montados para incentivar a vacinação e facilitar o acesso da população.

A Campanha Nacional de Vacinação Antirrábica animal acontece anualmente a fim de que sejam evitados casos de raiva animal no município. Em 2022, Cabo Frio já imunizou 23.613 animais.

“Estamos muito satisfeitos com a adesão da população. Buscamos ao longo do ano promover campanhas dividindo por áreas para facilitar o acesso e incentivar a imunização dos animais. Nossa última ação itinerante do ano será no dia 23 de novembro, na zona rural do município. Seguimos contando com a participação de cada cidadão para mantermos o município livre da raiva animal”, disse a coordenadora da Vigilância em Saúde Ambiental, Andreia Nogueira.