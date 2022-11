Começou hoje renovação de matrícula nas escolas municipais de Arraial do Cabo

O período de renovação de matrícula começou hoje (7) em todas as unidades escolares de Arraial do Cabo e vai até o dia 30 de novembro.

Os alunos que foram considerados evadidos, de acordo com os critérios estabelecidos por lei, não poderão realizar a renovação de matrícula. As matrículas destes alunos serão efetuadas no período determinado para as matrículas novas.

Para a renovação de matrícula de alunos da educação infantil, o responsável deverá apresentar, no ato da renovação, cópia do documento oficial com foto e da carteira de vacinação atualizada da criança. Em caso de dúvidas sobre o processo de renovação de matrícula, procure a Secretaria da escola.

Confira também o cronograma para transferências, cadastro para sorteio das creches, transferência de matrícula entre a rede municipal e cadastro de pré-matrículas iniciais ou por transferência.

TRANSFERÊNCIAS

• ALUNOS QUE ESTÃO CONCLUINDO O PRÉ II – De 01 a 09 de dezembro

Nas unidades: J.L.M. Profa Emília Corrêa De Macêdo, Creche M. Maria Do Socorro Dantas

Creche M. Maria Candida de Campos Soares;

• ALUNOS OUE ESTÃO CONCLUINDO A CRECHE II – De 01 a 09 de dezembro

Nas unidades: Creche M. Stella Fraga, Creche M. Vicente e

E. M. Adolpho B. Junior (Creche Maria Da Glória);

CADASTRO PARA O SORTEIO DAS CRECHES 1, WEII

De 19 de dezembro a 06 de janeiro

*O Edital será divulgado pela Secretaria de Educação

TRANSFERÊNCIA DE MATRÍCULA ENTRE A REDE MUNICIPAL

De 26 de dezembro a 06 de janeiro

CADASTRO DE PRÉ-MATRÍCULAS INICIAIS OU POR TRANSFERÊNCIA

De 09 a 20 de janeiro