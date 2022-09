Cabo Frio inicia a distribuição do primeiro lote de uniformes escolares da rede

A Prefeitura de Cabo Frio iniciou, nesta segunda-feira (29), a distribuição de uniformes em 31 escolas do primeiro distrito e de Tamoios, para os alunos da creche ao Ensino Fundamental. Ao todo, neste primeiro lote, serão entregues 7.155 camisetas aos estudantes. Os alunos receberão as peças nas próprias unidades escolares onde estão matriculados, para utilização durante as atividades escolares.

A rede municipal não recebia uniformes escolares há mais de cinco anos.

O pregão eletrônico para compra dos itens ocorreu em 19 de abril, e as empresas vencedoras foram a Evolução Comércio e Distribuição e Fernando Uniformes Eireli, com o valor total somado de R$ 551.867,00. Deste montante, a Secretaria de Educação já encomendou 33.680 camisetas no valor total de R$ 450.902,20.

“A rede municipal de Cabo Frio é umas das maiores da região, temos 32.741 alunos matriculados. A parceria com as equipes diretivas foi essencial. Coube às escolas responder os questionários com os tamanhos dos uniformes a serem encaminhados, de acordo com o número de alunos matriculados. Assim, encaminhamos as demandas às empresas, recebemos as amostras para aprovação e iniciamos o processo de distribuição com base nesse quantitativo. A meta é que todos os alunos da rede recebam o uniforme até o final do ano letivo”, explicou a secretária adjunta de Educação, Verônica Cardozo.

Abaixo a listagem com as primeiras 31 creches e escolas municipais contempladas:

• Escola Municipal América dos Anjos Monica (Boca do Mato)

• Escola Municipal de Educação Infantil Prof.ª Ana Pereira Gonçalves (Unamar)

• Escola Municipal de Educação Infantil Prof.ª Anita Teixeira da Silva (Santo Antônio)

• Escola Municipal Araçá (Agrisa)

• Escola Municipal de Educação Infantil Cladyr da Rocha Mendes (Parque Burle)

• Escola Municipal Prof.ª Claudia Muzzio Freitas de Oliveira (Jardim Esperança)

• Escola Municipal de Educação Infantil Prof.ª Cleusa Guimarães Ferreira Braga (Maria Joaquina)

• Escola Municipal de Educação Infantil Prof.ª Dalcy Barroso Pilar (Praia do Siqueira)

• Escola Municipal Demerval Alves Rangel (Unamar)

• Escola Municipal de Educação Infantil Do Pomar (Jacaré)

• Creche Escola Municipal Prof.ª Elenice Martins (Reserva do Peró)

• Escola Municipal de Educação Infantil Prof.ª Elenita Ferreira dos Santos Abreu (Manoel Corrêa)

• Escola Municipal Etelvina Santana da Fonseca (Peró)

• Escola Municipal Prof.ª Janaina Teles Martins (Santo Antônio)

• Escola Municipal de Educação Infantil Prof. João Trajano Bandeira Caixeiro (Jardim Esperança)

• Escola Municipal Prof. Lair Dias Gago Pereira (Jardim Peró)

• Escola Municipal Manoel Mendes de Souza (Jardim Nautilus)

• Creche Escola Municipal Prof.ª Maria Amália dos Santos Silveira (Jacaré)

• Creche Escola Maria Dutra da Silveira (Parque Eldorado),

• Creche Escola Municipal Maria Emília dos Santos Castro (Monte Alegre)

• Creche Escola Municipal Maria Leonidia Parentes Fortes Martins Pinheiro (Reserva do Peró)

• Creche Municipal Prof.ª Maria Quitéria da Costa Ribeiro (Unamar)

• Escola Municipal Prof.ª Maria Salvadora Silva (Maria Joaquina)

• Creche Escola Municipal Prof.ª Marilia de Teves Moreno (Manoel Corrêa)

• Escola Municipal de Educação Infantil Neusa Agualusa da Costa (Tangará)

• Escola Municipal de Educação Infantil Tio Cotias (Tangará)

• Escola Municipal de Educação Infantil Vovó Cinha (Parque Burle)

• Escola Municipal de Educação Infantil Vovó Olivia (Jardim Esperança)

• Escola Municipal Waldemira Teresa de Jesus (Jardim Excelsior)

• Creche Escola Municipal Prof.ª Wanda Maria Nogueira Gonçalves (Samburá)

• Escola Municipal de Educação Infantil Prof.ª Yone Nogueira (Cajueiro)