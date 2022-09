“Festa Literária” acontece na praça do Inefi, em Búzios, de 13 a 17 de setembro

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, promoverá de 13 a 17 de setembro, na praça do Inefi, no bairro da Rasa, a “Festa Literária”. De quarta à sexta-feira, o evento acontecerá das 08h às 17h e no sábado (17) das 12h às 19h.

O projeto é voltado para todos os estudantes da rede municipal e o seu principal objetivo é fomentar e incentivar a prática da leitura, cultivando o hábito e mantendo a ação pedagógica, no que tange a valorização das diversas formas de manifestações culturais.

Todas as famílias também poderão participar do momento que contará com convidados, roda de conversa, arte, história e muita leitura.

O público poderá acompanhar o cronograma através das redes sociais (Facebook e Instagram) da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia.