Cabo Frio: Obras de manutenção e sinalização são realizadas na Avenida Joaquim Nogueira

Condutores e pedestres que passam pela Avenida Joaquim Nogueira, em São Cristóvão, estão encontrando uma via totalmente reformulada. A Prefeitura de Cabo Frio está avançando nas obras de manutenção e revitalização da sinalização de trânsito da avenida.

O serviço está sendo coordenado e executado pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, atendendo ao cronograma de atividades. Os trabalhos realizados são: revitalização das faixas de travessia de pedestres; implantação de novas travessias; instalação da sinalização vertical; pintura dos cruzamentos rodocicloviários e reparos nas rampas da ciclovia.

O secretário municipal de Mobilidade Urbana, Jefferson Buitrago, destaca a importância da colaboração de todos os usuários da via para que o trabalho seja concluído dentro do prazo previsto.

“Nossa previsão é de que todas as atividades sejam finalizadas no início do mês de maio. Com as melhorias na sinalização de trânsito, espera-se que a circulação de pedestres e ciclistas na Avenida Joaquim Nogueira seja ainda mais segura e eficiente. Todos, motoristas, ciclistas, motociclistas e pedestres devem respeitar a sinalização para garantir a segurança de todos”, finaliza o secretário.