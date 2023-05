Cabo Frio recebe primeira edição do Enduro Equestre da Fazenda Campos Novos

A Fazenda Campos Novos, em Tamoios, vai sediar sua primeira edição do Enduro Equestre, no próximo domingo (28), a partir das 10h. As trilhas da propriedade já estão sendo preparadas pela equipe da Secretaria de Agricultura e Pesca para receber dezenas de cavaleiros e amazonas de Cabo Frio e de outros municípios da região para o evento, que tem entrada gratuita.

A cavalgada acontece na mesma data em que a Fazenda Campos Novos sediará mais uma edição da Feira do Produtor Rural, em que os agricultores familiares da zona rural cabo-friense vão expor para venda os seus produtos fresquinhos e devidamente certificados com o Selo do Produtor Rural, que funciona como um verdadeiro atestado de boa procedência.

Para toda a família, não vão faltar atrações e atividades, tais como brinquedos infláveis para a criançada, além de passeios de pônei, cavalo e charrete. Por sua vez, a Capela de Santo Inácio, que fica anexa à casa principal da Fazenda, receberá a tradicional celebração da missa, como ocorre em todo quarto domingo do mês.

Para o organizador do Enduro Equestre, João Minhoca, o evento é uma boa oportunidade de congraçamento familiar.

“É um momento de confraternização entre os apaixonados pelos esportes equestres. Estou muito ansioso por esse evento e feliz com a parceria com o poder público, pelo espaço cedido pela Prefeitura de Cabo Frio”, destacou ele, que vai oferecer churrasco gratuitamente para o público.

Para a secretária municipal de Agricultura e Pesca, Katyuscia Brito, o Enduro Equestre consolida a condição da Fazenda Campos Novos como polo de atividades rurais, em Tamoios.

“Vai ser mais um evento em que a gente fica muito feliz de receber o público. Esse sempre foi o desejo do prefeito José Bonifácio, de que a família cabo-friense venha para a Fazenda Campos Novos desfrutar de momentos de lazer”, conclui.

Sobre a prova – O Enduro Equestre é uma modalidade a cavalo praticada em locais off-road, isto é, fora da estrada pavimentada.

A maioria dos eventos é de provas de regularidade, isto é, cada piloto deve cumprir o trajeto num tempo previamente designado, sendo penalizados os pilotos conforme se desviem do tempo objetivo (quer por excesso como por defeito).

Após a realização do Enduro Equestre propriamente dito, se assim desejarem, os cavaleiros e amazonas poderão participar de brincadeiras na pista de laço, como as do chapéu; da cadeira e do socorro.