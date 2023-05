Prefeitura de Cabo Frio realiza ação educativa pelo Maio Amarelo nesta quarta 

Cabo Frio também aderiu ao movimento internacional de conscientização para redução de acidentes de trânsito, “Maio Amarelo”. Nesta quarta-feira (24), a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Segurança, vai realizar uma ação educativa na Praça Porto Rocha, no Centro, a partir das 9h. A atividade terá como objetivo sensibilizar a população para a importância da adoção de comportamentos mais seguros no trânsito.

ensino de Cabo Frio. Na oportunidade, agentes e instrutores de artes marciais da Guarda Civil Municipal, vão falar sobre segurança no trânsito e também farão demonstrações das técnicas de Jiu-jitsu.

Desde o fim de semana, a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Segurança tem realizado ações de conscientização em diversos pontos da cidade. Com o slogan “No trânsito, escolha a vida”, tema da campanha Maio Amarelo deste ano, agentes da Guarda Municipal distribuíram panfletos na noite da sexta-feira (19), no bairro da Passagem. A atividade ocorreu também na Rua Porto Alegre, nas Palmeiras, no bairro Peró; na Praça da Cidadania e no Canal do Itajuru.

Segundo o secretário de Direitos Humanos e Segurança, Ruy França, dois tipos diferentes de panfletos estão sendo distribuídos, um para ser entregue à noite nos bares, restaurantes, com o seguinte destaque: “Álcool não combina com direção”. O outro é voltado para a população em geral, com mensagens sobre a importância do uso do cinto de segurança e do respeito à sinalização de trânsito e dos cuidados com o uso do celular.

“Este modelo de panfleto foi entregue em atividade realizada na manhã de sábado (20), em várias ruas da cidade. Nosso objetivo é orientar os motoristas, ciclistas, pedestres, passageiros sobre a importância de respeitar as leis de trânsito e adotar medidas que possam contribuir para a redução de acidentes e mortes”, finaliza o secretário.