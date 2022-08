Cabo Frio tem o 1º Fórum Municipal de Artesãos nesta quinta-feira

Com objetivo de ouvir os artesãos locais, conhecer as necessidades e dificuldades da categoria e ampliar o debate sobre o segmento, será realizada nesta quinta-feira (25), das 8h30 às 18h, no Hotel Sesc, a primeira edição do Fórum Municipal de Artesãos de Cabo Frio. A organização é da Federação do Artesanato do Rio de Janeiro (Faerj), com apoio da Prefeitura, por meio das secretarias municipais de Cultura e de Turismo, Esporte e Lazer.

O evento faz parte do calendário dos fóruns municipais de artesanato, cujo objetivo é levantar as propostas que serão levadas para o Fórum Estadual. As inscrições podem ser feitas pela internet, por meio do link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlGwO1w2wblySF49gA1M6iTAzk2n89A1D3v65jEStpfIrKig/viewform. A entrada é gratuita e as vagas limitadas.

Na pauta de discussões estão os seguintes temas: legitimação do mestre-artesão com seu trabalho para conservação e difusão da identidade cultural do município; rejeição da análise submetida ao artesão, não pela matéria-prima, e sim pela técnica; inclusão de pessoas com deficiência para obter a Carteira Nacional do Artesão; renovação automática sem necessidade de nova avaliação; Centro de Referência do Artesanato estadual e municipal; isenção do ICMS para vendas de artesanato com incentivo para lojas colaborativas e eleição para a Secretaria Executiva do Fórum Municipal do Artesão do Município.

Na ocasião, será realizada a exposição das peças de artesanato que são comercializadas na Feira Cultural, coordenada pela Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer.

Para a secretária responsável pela pasta, Katyuscia Brito, a realização do Fórum Municipal é muito importante para a organização do segmento.

“Para avançar com as políticas públicas voltadas para o artesanato é importante que o segmento discuta todas as temáticas e busque avanços de forma organizada. O poder público municipal apoia todas as iniciativas que visem ao desenvolvimento e capacitação para o setor”, afirma a secretária.

O secretário de Cultura, Clarêncio Rodrigues, também destaca a importância da realização deste evento no município.

“É muito importante que os segmentos culturais, como o artesanato, se organizem e mobilizem todos os artistas do setor. É bom ver o quanto os artesãos estão empenhados em buscar mais espaço e também mais benefícios para a classe. Fico muito feliz em ver essa movimentação e, mais do que isso, em poder apoiar um evento como o Fórum Municipal dos Artesãos de Cabo Frio”, finalizou o secretário de Cultura de Cabo Frio.