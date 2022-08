Rua Sinagoga, em Tamoios, passa por recapeamento asfáltico

A Prefeitura de Cabo Frio deu início nesta terça-feira (23), ao serviço de recapeamento asfáltico da Rua Sinagoga, no bairro Unamar, em Tamoios. A via vai receber mais de 50 toneladas de asfalto, provenientes do convênio entre o município e o Departamento de Estradas e Rodagens (DER-RJ).

O trabalho está sendo coordenado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. A recuperação asfáltica começou pelo cruzamento da Rua Sinagoga com a Avenida Independência.

De acordo com o secretário de Obras e Serviços Públicos, Alan Nascimento, a previsão é que a via seja totalmente recapeada até o fim desta semana.

“A recuperação asfáltica na Rua Sinagoga é um pedido antigo da população de Tamoios, que está sendo atendido agora. A obra na via foi realizada por etapas, com a preparação do pavimento; a limpeza dos bueiros e a aplicação da massa asfáltica. Nossa expectativa é que o serviço seja encerrado até o final da semana, se o tempo permitir”, afirma o secretário.

Ainda segundo ele, o cronograma de recuperação das ruas de Cabo Frio segue em andamento em todo o município.

“Trabalhamos por frentes. Primeiro vem a recuperação da rede de drenagem, depois o recapeamento asfáltico. Já fizemos muitas ruas e ainda faltam muitas outras. Nosso cronograma de ações está em andamento e sendo cumprido conforme a disponibilidade de insumos. Estamos avançando gradativamente”, finaliza Alan Nascimento.