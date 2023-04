Cabo Frio vacina maiores de 18 anos com a bivalente contra a Covid-19

Cabo Frio inicia a vacinação bivalente contra a covid-19 em pessoas maiores de 18 anos a partir desta terça-feira (25). A ampliação do público foi uma determinação do Ministério da Saúde divulgada nesta segunda-feira (24).

A nota técnica Nº 30/2023-CGICI/DPNI/SVSA/MS recomenda uma dose de reforço da vacina para todas as pessoas com 18 anos ou mais que tenham recebido ao menos duas doses de vacinas monovalentes como esquema primário ou que tenham recebido previamente qualquer vacina covid-19 monovalente como dose de reforço. O intervalo mínimo recomendado para a dose de reforço é de quatro meses a partir da última dose de qualquer reforço monovalente ou última dose do esquema primário.

A imunização acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30. A Casa da Criança, no Jardim Esperança, e o Centro de Saúde Oswaldo Cruz (CSOC), no Braga, estão abertos para a vacinação das 8h às 16h.

As pessoas que fazem parte dos grupos prioritários anteriores que ainda não receberam a vacina devem procurar a unidade de saúde mais próxima para receber o imunizante.

Agendamentos para a vacinação de pessoas acamadas a partir de 12 anos podem ser feitos pelo e-mail acamadoscovid@cabofrio.rj.gov.br. Basta informar nome completo de quem será vacinado, sexo, data de nascimento, CPF, endereço completo com ponto de referência e telefone de contato.

Confira os locais de vacinação contra a covid-19 em Cabo Frio:

somente a bivalente contra a covid-19

ESF Vila do Sol – Rua 3 nº 246

UBS Vila do Ar – Rua Ernesto de Melo, s/nº

ESF Caminho de Búzios – Rua das Hortências Qd. 7 Lt. 37

ESF Cajueiro – Rua Machado de Assis nº 15

UBS Praia do Siqueira – Rua Olinda, 352, Palmeiras;

todas as vacinas contra a covid-19

Centro de Saúde Oswaldo Cruz – Rua Florisbela Pena, s/nº, Braga

Casa da Criança – ao lado do Hospital Otime Cardoso dos Santos, Jardim Esperança (até 14 anos)

UBS Itajuru – Rua José Gomes da Silva, s/nº

ESF Jardim Caiçara – Rua Inglaterra, nº 478

ESF Vila Nova – Rua José Paes de Abreu, nº 510

ESF Guarani – Rua Duarte da Costa, nº 37

ESF Parque Burle – Rua Budapeste, nº 10

ESF Praia do Siqueira/Palmeiras – Travessa Amapá, s/nº

ESF Gamboa – Rua Jorge Veiga s/nº

ESF Jacaré – Rua Samuel Bessa, s/nº

ESF Jardim Peró – Rua Paraná, nº 51

ESF Peró – Rua Olivia Lopes, s/nº

ESF Monte Alegre – Rua Dr. Cardoso da Fonseca, s/nº

PAM de Santo Antônio – Avenida Beira Mar, s/nº

ESF São Jacinto – Estrada de São Jacinto, s/nº

ESF Nova Califórnia – Rua das Pacas, Qd B, Lt38

ESF Florestinha – Rua Espera Feliz, s/nº

ESF Botafogo- Estrada de Botafogo, s/nº

ESF Maria Joaquina – Rua da Harmonia, s/nº

ESF Angelim – Estrada do Angelim s/nº

ESF Araçá – Estrada do Araçá, s/nº