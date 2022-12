Campanha de Vacinação contra a Febre Aftosa em São Pedro da Aldeia é prorrogada até 30

A Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Trabalho de São Pedro da Aldeia informa que a segunda etapa da Campanha de Vacinação contra a Febre Aftosa foi prorrogada até o dia 30 de dezembro, no estado do Rio de Janeiro. Com a ampliação do prazo, os pecuaristas aldeenses que ainda não vacinaram seus rebanhos devem adquirir as doses de vacina nas lojas autorizadas e imunizar seus animais. A segunda etapa da mobilização é voltada a animais de todas as idades das espécies bovina e bubalina.

A Secretaria de Agricultura reforça que a vacinação é obrigatória e o produtor que não imunizar e declarar a vacinação de seu rebanho pode ser multado e ter a propriedade interditada. A participação de todos os pecuaristas é imprescindível para o Rio de Janeiro alcançar o status de área livre de febre aftosa.