Duas mulheres são presas por furto a Casas Bahia em Cabo Frio

Duas mulheres, de 28 e 52 anos, foram presas neste domingo, dia 18, em Cabo Frio, por furtarem uma loja de departamentos no Centro da cidade, a Casas Bahia.

Uma outra pessoa que estava junto com elas conseguiu fugir.

De acordo com a Polícia Militar, as mulheres furtaram um ar-condicionado, 25 toalhas de banho, 25 produtos cosméticos, 18 brinquedos, dois celulares, um óculos de sol e um quadro decorativo.

Os policiais foram acionados pelo 190 e encontraram as mulheres no local. Os produtos furtados estavam em um carro no estacionamento ao lado da loja. Ainda segundo a polícia, as mulheres confessaram que cometeram o crime e que também furtaram outras lojas em São Gonçalo e Itaboraí.

As mulheres, o carro usado no crime e o material furtado foram encaminhados para a delegacia de Cabo Frio (126ª DP). As mulheres permaneceram presas em flagrante.

Por meio de nota, a Casas Bahia confirmou uma tentativa de furto em sua loja de Cabo Frio e disse que não houve perdas e o incidente não afetou seu funcionamento. A empresa ressalta que está colaborando com os órgãos competentes.