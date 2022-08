Campo Zeca de Paulo, no bairro Poço Fundo, em São Pedro da Aldeia, é reformado

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, concluiu a reforma do Campo Zeca de Paulo, no bairro Poço Fundo. O espaço esportivo teve reforma alvenaria, nova pintura e um painel de graffiti foi confeccionado no local. A área contou, ainda, com o reparo das portas e a limpeza completa dos vestiários, além de redes de proteção em toda a extensão do campo e reconstrução de pontos quebrados.

O local é um dos núcleos do Aldeia em Movimento e conta com escolinha de futebol para crianças e adolescentes de 7 a 17 anos. A reforma oferece mais conforto aos alunos do projeto. As aulas são gratuitas no Poço Fundo, às terças e quintas, das 8h às 10h e das 14h30 às 16h30.