Canta Cabo Frio tem segunda audição nesta terça-feira no Tróia

O Canta Cabo Frio promete uma noite de muita música e emoção, nesta terça-feira (16): 25 candidatos sobem ao palco do Troia Lounge Bar, no centro da cidade, a partir das 19 horas, sonhando com uma das 15 vagas na próxima fase do maior concurso de revelação de talentos do interior do Estado.

O produtor do evento, Flávio Santos, do programa Frente a Frente, da Jovem TV, convoca as torcidas. Para entrar, bastam 2 kg de alimento não perecível. Neste ano, o concurso bateu recorde de inscritos – foram 105 no total – e o alto nível dos candidatos obrigou a produção a anunciar uma respescagem com votação pela internet, após a audição desta terça-feira. Os internautas vão votar nas vozes que não foram classificadas pelos jurados e que querem salvar.

O Canta Cabo Frio já tem 15 candidatos classificados para a próxima fase: Nega Mari, Yuri Queiróz, Marcielle Rodrigues, Patrick Martins, Diego Di, Thiago Barbosa, Paulo Márcio, Cauã Alfradique, Pâmela Fair, Lívia Galdinho, José Igor, Carla Mendes, Dani Miller, Wesley dos Santos e Breno Oliveira. A final está prevista para 18 de setembro em local ainda a ser definido.

A primeira edição do concurso, em 2018, reuniu apenas moradores de Cabo Frio. De lá prá cá, o evento conquistou credibilidade do publico, de artistas e personalidades que ao longo dos últimos anos vem participando do corpo de jurados do evento, entre eles, o ator, promoter e produtor de eventos David Brazil, os cantores Lucas e Orelha, os influenciadores Tomas Santana e Gominho e até Mauro Machado, o Painitto, pai da cantora Anitta.

A cantora Juliana Feliciano, uma das juradas técnicas do Canta Cabo Frio, admite que a missão de escolher as melhores vozes nesta edição está muito difícil diante de tantos cantidatos talentosos e vozes afinadas. Ela lembra que o concurso está reunindo cantores que já se apresentam na noite, além de muitos amadores e um grupo forte, de voz potente, oriundo das Igrejas. “A competição está acirrada e tem gente da região toda, Cabo Frio, Búzios, São Pedro da Aldeia, Araruama e Arraial do Cabo, as vozes estão realmente surpreendendo a gente”, comentou cantora, explicando que a avaliação do júri técnico também está mais rigorosa.

O Canta Cabo Frio tem o apoio de ÔMega Ville, Açaí do Forte, Fonte de Ellm, Shopping das Peças, Ramaina Pedras Decorativas, Meu Desejo, Minas Car Veículos, Óticas Imperador, Corpus Condomínios e Imóves, Martins Automóveis, QIdeia, Quiosque Palmeiras, Casa Canal, Aldeia Veículos, Modular, Raridade Burguer, Bebê & Cia, Sand, Auto Center, 022 Auto Center, Dr. Francis Mello, Sal da Terra, Lagos em Foco, Jovem TV e Rádio Litoral FM.

Texto: Cleber Lopez – Jornalismo Rádio Litoral FM