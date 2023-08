Capotagem deixa três feridos em Cabo Frio na madrugada desta quarta

By

Três pessoas ficaram feridas em um acidente de carro no começo da madrugada desta quarta-feira (9) no bairro Praia do Siqueira, em Cabo Frio.

O motorista capotou com o veículo e foi parar dentro de uma vala das salinas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e fez o socorro no local.

Segundo a corporação, um homem, de 63 anos, e uma mulher, de 25, foram atendidos com ferimentos moderados. Outra mulher, de 20 anos, sofreu ferimentos leves.

De acordo com os bombeiros, as vítimas foram encaminhadas para o Hospital São José Operário, mas a assessoria da Prefeitura disse que os pacientes não deram entrada na unidade, que é do município.