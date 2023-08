Prefeita de Cabo Frio recebe empresários responsáveis por novos empreendimentos comerciais na cidade

A prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado, recebeu na manhã desta quarta-feira (9), no Gabinete, o diretor-presidente da Rede Carone, William Carone Junior, para uma conversa sobre o novo empreendimento comercial que está sendo instalado no município. O grupo empresarial dono dos Supermercados Carone e do Superatacado SempreTem está construindo uma nova loja, em terreno de oito mil metros quadrados, situado na Avenida Teixeira e Souza, em frente à garagem da Auto Viação 1001.

O empresário apresentou o projeto e a planta baixa do supermercado para a prefeita e para o secretário de Fazenda, Bebeto Cardozo. Ele aproveitou o encontro com a chefe do Executivo para pedir celeridade nos trâmites burocráticos, para a emissão de licenças, possibilitando o avançar das obras. Magdala garantiu que o processo terá agilidade e reafirmou que o governo está de portas abertas para novos empreendimentos que vão gerar empregos para a cidade.

“Nosso governo está de portas abertas para novos empreendimentos que, além de fomentar a economia, vão gerar empregos diretos e indiretos para a nossa população. Já solicitei para todos os setores que os processos tenham andamento para que essas empresas se instalem, quanto antes, em nossa cidade”, afirmou a prefeita.

A nova loja do Supermercados Carone terá 14 mil metros quadrados de área construída, sendo 3.300 metros quadrados somente de área de venda, estacionamento para 250 veículos. A expectativa inicial é que o empreendimento gere 350 empregos diretos e cerca de 500 indiretos.

Segundo o diretor-presidente da Rede Carone, William Carone Junior, a estrutura do prédio começa a chegar a Cabo Frio no início de novembro.

“A previsão é que a obra dure entre sete e oito meses e a inauguração seja realizada em abril de 2024. Esta será a primeira loja do nosso grupo no Estado do Rio de Janeiro, já atuamos no Espírito Santo e na Bahia. Nossa expectativa para a loja de Cabo Frio é muito grande”, afirma o empresário.

Mais investimentos

A chefe do Executivo também recebeu no gabinete o empresário e investidor Fabiano de Oliveira Morais, que representa a rede de supermercados Assaí Atacadista. Quem o apresentou à prefeita foi o vereador Thiago Vasconcellos. O objetivo da reunião foi buscar a viabilidade para instalar mais uma loja do Assaí no município, desta vez no Jardim Esperança.

Magdala reafirmou o interesse do município na instalação de novas empresas na cidade, gerando emprego e renda para Cabo Frio e Tamoios.

“Queremos atrair mais empresas para nosso município. Para isso, temos que oferecer incentivos e também dar celeridade aos processos e às licenças. Portanto, estamos movimentando as secretarias, para que agilizem os trâmites para que esses projetos, que beneficiam a população e o desenvolvimento da cidade, saiam do papel”, finalizou Magdala Furtado.