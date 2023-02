Carnaval na Região dos Lagos terá policiamento reforçado, afirma Comandante do 25º BPM

O Jornal de Sábado, em parceria com Rádio Litoral, realizou uma entrevista com o comandante do 25º Batalhão de Polícia Militar, o Tenente Coronel Leonardo Oliveira, com tema principal o carnaval. Confira:

JS: O que o senhor espera deste Carnaval?

Ten Cel Oliveira: O 25º Batalhão de Polícia Militar vai receber um reforço diário de 500 policiais distribuídos nos 7 municípios da Região dos Lagos, que compõe a área de patrulhamento do batalhão. As equipes estarão distribuídas em viaturas, patamos, rádio patrulha, quadrículos, também teremos bases em trailers e tendas nas Praias e apoio aéreo do grupamento aeromóvel. Nosso planejamento para o carnaval tem como base o calendário oficial das prefeituras e também de blocos oficiais, assim começamos desenvolver o planejamento, para que cada bloco, festejo e evento tenha policiamento, para que as pessoas possam brincar com segurança, que é a essência do carnaval.

JS: Quais as recomendações o senhor pode fazer para a população?

Ten Cel Oliveira: Nossas principais recomendações são: As pessoas devem se preocupar ao máximo na hora de manusear o telefone celular, já que o roubo a transeunte é um dos principais delitos em locais de grande concentração de pessoas. Ao manusear o celular, procure fazer isso perto de alguma força de segurança, como a PM, Guarda, Policia Civil. Na hora de solicitar um transporte através de aplicativo, procure estar próximo de uma força de segurança. Na hora de realizar uma ‘selfie’, dê uma olhada em volta, para ver se está seguro. Com esse tipo de cuidado, já reduz bastante o índice de roubo a transeunte. Outra coisa muito importante, não beba se estiver dirigindo. É muito perigosa a mistura de direção e álcool, nossa recomendação é para que não beba caso vá dirigir. A Polícia Militar está à disposição, nosso telefone é muito conhecido, 190, e ligado 24 horas, sempre ON. O carnaval 2023 é muito esperado, é o carnaval da superação, pós-pandemia, e a PM está preparada para o carnaval.

Tenente Coronel Leonardo Oliveira, comandante do 25 BPM

JS: Comandante, mudando o assunto, hoje tomamos conhecimento de problemas de segurança no bairro de Maria Joaquina, em que as vans não estariam mais circulando no bairro. Como vocês estão agindo com essa?

Ten Cel Oliveira: Bem, hoje de manhã tomei conhecimento da situação através das autoridades de Búzios e Cabo Frio, e começamos a intensificar o patrulhamento ostensivo na região da Rasa e Maria Joaquina, que é nossa missão constitucional, fazer a polícia ostensiva para preservação da ordem pública, e em conjunto com a 127ª Delegacia de Policia (Búzios) começamos a desenvolver as investigações no sentido de identificar as ameaças e exigências para que as vans continuassem rodando. Com as providências tomadas, felizmente, agora de tarde as vans voltaram a circular normalmente. Eu estive pessoalmente patrulhando com o PATAMO da 5ª CIA, com o tenente Madureira, no Bairro Rasa e Maria Joaquina, e constatamos que as vans estão circulando normalmente para a felicidade da população.

JS: Obrigado pelo tempo para entrevista, e agora, após o carnaval, vamos marcar uma entrevista maior no Jornal de Sábado, e no Programa Bom Dia Litoral, da Rádio Litoral FM.

Ten Cel Oliveira: Eu agradeço a oportunidade e vamos marcar a entrevista para mostrar nossos números e os resultados do carnaval, teremos 6 dias de longo trabalho pela frente. Queremos mostrar também nossos projetos para a população da Região dos Lagos. Obrigado!