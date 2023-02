Maria Joaquina fica sem vans, após motoristas receberam ameaças de extorsão

Por questão de segurança, a população de Maria Joaquina, em Cabo Frio, bairro que faz divisa com Búzios, está sem o transporte das vans desta sexta-feira, dia 17. Único meio de locomoção coletivo do bairro.

Especula-se que o milicianos estejam querendo fazer esse serviço na localidade e assim estejam intimidando os motoristas, extorquindo-os.

O Coronel Ruy França, Secretário Municipal de Direitos Humanos e Segurança Pública de Cabo Frio, afirma que está tomando providência, aumentando o patrulhamento no bairro Maria Joaquina.

“Estamos fazendo trabalho investigativo, junto com a delegacia de Búzios, no sentido de identificar quem fez essa suposta extorsão. Nós entendemos a situação dos motoristas que não estão querendo transitar no bairro Maria Joaquina. Eles não cederam as exigências e acreditaram no poder público”, disse.

O vereador Rafael Braga de Búzios, afirma que está ciente, já que o local fica ao lado da cidade. “Estamos muito preocupados. Estamos cobrando a secretaria de Búzios e Cabo Frio. Nosso trabalho está na rua e atuante para que o serviço seja normalizado”, disse.