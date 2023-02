O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 17

São Pedro da Aldeia

O Carnaval de São Pedro da Aldeia promete ser um dos melhores da Região dos Lagos. Nesta sexta-feira (17), tem show com o grupo Pique Novo e segunda-feira (20) será a vez do pagodeiro Tiee. Vai ser uma festa para os turistas e munícipes foliões que estarão na cidade aldeense.

Iguaba Grande

O Padre Cosme que por alguns anos atuou em Armação dos Búzios, foi para o município de Iguaba Grande. Padre Cosme já esteve na prefeitura e deu a benção ao prefeito Vantoil Martins, sendo muito bem recebido. Que a cidade e os moradores tenham muitas bençãos!

Arraial do Cabo

O período mais animado do ano já chegou! E Arraial do Cabo terá uma programação repleta de blocos para todos os gostos e idades. Blocos de rua na Praia dos Anjos, Prainha, e nos distritos de Monte Alto e Figueira. Além disso, os pequenos foliões poderão curtir o Carnakids. A programação completa está no site oficial da prefeitura Cabista.

Araruama

A alegria e a fantasia vão tomar conta de Araruama. A Prefeitura preparou a festa de Carnaval totalmente gratuita e com atrações para agradar adultos e crianças. A folia começa na sexta-feira, 17 e só termina na terça-feira, 21. Os eventos serão na Praça de Eventos da Pontinha. Já para criançada têm a “Matinê Bailinho de Carnaval”, que vai acontecer em 4 locais diferentes: Praça Menino João Hélio (centro), Calçadão Cultural de Praia Seca, Praça de São Vicente, Iguabinha (Praça dos Cisnes). A programação completa está no site da prefeitura de Araruama.

Cabo Frio

O advogado Carlos Eduardo Machado, que representa o do ex-deputado Silas Bento e o vereador licenciado Vanderson Bento, disse, em nota, que recebeu com surpresa a senteça que condenou ao ex-deputado a 17 anos de prisão, e o vereador e secretário de obras de Cabo Frio a dez anos de cadeia pela prática de rachadinha. O advogado explica que a sentença está baseada na versão do inquérito policial que, de acordo com a nota, foi inteiramente desmentida pelos depoimentos tomados em juízo. O advogado ressalta que vai recorrer e diz ter convicção de que a condenação será revertida.

Búzios

As vans da linha Rasa X Centro, não estavam entrando na Maria Joaquina, na manhã desta sexta-feira. Segundo informações de moradores do bairro, traficantes da localidade teriam imposto um pedágio aos motoristas. Na ocasião, a Cooperativa de Vans de Búzios, a COOPERBÚZIOS, em nota divulgada numa rede social, informou que os veículos teriam ponto final na Rua dos Ypês, nas proximidades do ‘Bar do Avião’ e loja do Rio Cap’ na esquina da Rua dos Ypês e Justiniano de Souza na Rasa. Em entrevista para o Jornal de Sábado e Rádio Litoral, na tarde de hoje, o Tenente Coronel Leonardo Oliveira afirmou que a questão já foi resolvida após ação da Polícia.