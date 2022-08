Carro da vereadora de Cabo Frio Carol Midori é totalmente vandalizado durante comício na cidade

Na noite de quinta-feira, dia 25, a vereadora de Cabo Frio e candidata a deputada federal, Carol Midori, teve seu carro vandalizado no bairro São Cristóvão.

Carol estava no comício do governador Cláudio Castro com Dr. Serginho e deixou seu veículo numa rua paralela à praça. Ao voltar, ela se deparou com seu carro com vidros quebrados, retrovisor, amassaram o capô e interior revirado.



Carol acionou a polícia: “Não foi assalto, pois minha bolsa está aqui no carro com todos os meus pertences dentro”, disse a vereadora.