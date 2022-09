Casa da Mulher de Búzios promove palestra sobre Setembro Amarelo

A Secretaria da Mulher e do Idoso promoveu nesta sexta-feira (23), das 14h às 17h, uma palestra sobre o Setembro Amarelo, na Casa da Mulher. O evento foi ministrado pela psicóloga Aline Abreu, pela coordenadora da Saúde Mental, Ana Célia e pelo coordenador e psicólogo do Caps, Thiago.

Na ocasião, mais de 70 mulheres participaram da palestra voltada para a saúde mental. Também foi realizado uma coreografia com o grupo de teatro da Praia da Rasa.

O Setembro Amarelo é o mês de prevenção ao suicídio. O suicídio é uma triste realidade que atinge o mundo todo e gera grandes prejuízos à sociedade. De acordo com a última pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde – OMS em 2019, são registrados mais de 700 mil suicídios em todo o mundo, sem contar com os episódios subnotificados, pois com isso, estima-se mais de 01 milhão de casos. No Brasil, os registros se aproximam de 14 mil casos por ano, ou seja, em média 38 pessoas cometem suicídio por dia.