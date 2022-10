Cederj: 75 vagas paras os cursos de Matemática e Pedagogia em São Pedro da Aldeia

Os interessados em cursarem o ensino superior na Cederj, um consórcio formado por universidades públicas do Rio de Janeiro, deverão realizar sua inscrição até o dia 27 de outubro.



O cadastro deve ser feito on-line, pela página do vestibular. O Polo de São Pedro da Aldeia contará com oportunidades nos cursos de Matemática e Pedagogia, totalizando 75 vagas disponíveis. As vagas gerais, distribuídas em 17 cursos de graduação, são ofertadas de forma gratuita pelas instituições de ensino superior que compõem o Consórcio Cederj.

Atuando de modo semipresencial, os cursos ofertados no âmbito do Consórcio Cederj utilizam ferramentas para estudo e interação, como material didático próprio e especializado para educação à distância, ambiente virtual de aprendizado com recursos pedagógicos, atividades e interatividade, além de processo de avaliação presencial nos polos regionais, entre outras.

O concurso também contará com aproveitamento de notas de mais de uma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O candidato que pretende utilizar a nota do Enem deve prestar atenção às regras definidas por cada universidade.