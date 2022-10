470 mil pessoas vão visitar Cabo Frio na ”Semana do Saco Cheio”

Os setores hoteleiro e turístico de Cabo Frio, estão otimistas com a chegada da tradicional “Semana do Saco Cheio”, que emenda os feriados de Nossa Senhora de Aparecida e o Dia dos Professores, celebrados em 12 e 15 de outubro, respectivamente.

De acordo com o município, a previsão de ocupação do terminal de ônibus de turismo é de lotação máxima entre os dias 8 e 12 de outubro. Já de 13 a 16, a ocupação registrada, até o momento, é de 90%. A capacidade máxima permitida no Terminal é de 140 veículos.

A expectativa da Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Lazer é que o município receba cerca de 470 mil visitantes no período de 8 a 15 de outubro. A prefeitura destacou que essa expectativa é referente ao número de pessoas circulando na cidade.

De acordo com a Associação de Hotéis de Cabo Frio, a ocupação da rede hoteleira para o período chega a 80%.

“Até o feriado desta quarta-feira (12), os hotéis da cidade estão estão com ocupação de 90%. Já de 12 a 16, a ocupação está em 70%. Historicamente, a Semana do Saco Cheio é uma das melhores datas para nossa rede hoteleira, junto com a Semana Santa”, explicou Carlos Cunha, presidente da associação.

Semana do Saco Cheio

O período é um dos feriados mais cobiçados e também é conhecido como “semana de primavera”, trata-se de um recesso estudantil adotado por várias instituições de ensino no Brasil, mas principalmente os de Minas Gerais.

O “Saco Cheio” surgiu nos anos 80 e também é adotado em outros lugares, como alguns municípios paulistas, Estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, algumas cidades de Goiás e alguns Estados do Nordeste.