Cemitérios de Cabo Frio são preparados para o Dia de Finados

A Prefeitura de Cabo Frio está preparando os cemitérios do município para recepcionar o público em 2 de novembro, Dia de Finados. Desde o início de outubro, funcionários da Secretaria de Obras e Serviços Públicos estão trabalhando na pintura, capina e pequenas reformas em todas as unidades.

A expectativa é que mais de dez mil pessoas passem pelos três cemitérios. Nos próximos dias, agentes da Secretaria de Saúde vão atuar no combate a insetos e pragas com aplicação de repelentes e inseticidas, através de aspersão de essência natural de citronela.

As ações da Prefeitura contemplam o Cemitério Santa Izabel, no bairro Portinho, o Cemitério Jardim dos Eucaliptos, no Jardim Esperança, e o Cemitério do Araçá, em Tamoios, que na próxima quarta-feira (2), funcionarão das 8h às 17h.

Pessoas autorizadas poderão trabalhar vendendo flores nas proximidades dos cemitérios. Para o serviço, todos os ambulantes recorreram a um requerimento na Prefeitura e abriram um processo administrativo para a comercialização.