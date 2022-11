O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 24

Búzios

O vereador afastado de Búzios Lorram Gomes da Silveira tem audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 12 de dezembro na Vara Criminal Especializada em Organização Criminosa, Milícias e Lavagem de Dinheiro do Tribunal de Justiça do Estado do Rio.

A defesa do vereador Lorram convocou treze testemunhas, todas de Búzios, para serem ouvidas durante a audiência, marcada para meio-dia e meia, e que será presidida pelo juiz Marcello Rubioli.

De acordo com a denúncia, são inegáveis os elementos que apontam o vereador como líder da organização criminosa que durante os anos de 2018 e 2019, especialmente no governo do prefeito André Granado, implantou um verdadeiro sistema de “venda de alvarás”, envolvendo servidores públicos e despachantes do município.

Cabo Frio

A direção do Cabofolia divulgou, ontem, as datas dos shows da edição de 25 anos da micareta, que acontece de 19 a 21 de janeiro no Espaço de Eventos, atrás do AssaÌ. Saulo e Pedro Sampaio são as atrações do trio e o cantor Ferrugem faz show no palco da micareta, no primeiro dia do evento. A loira do axé, Claudia Leite e Denis DJ comandam a festa no trio, na sexta-feira, dia 20. Wesley Safadão é a atração do palco. No sábado, dia 21, encerando a festa, Tomate e Monobloco agitam os 25 anos do Cabofolia no trio. Jorge e Mateus se apresentam no palco. A produção do evento anunciou ontem que as vendas dos ingressos estarão disponíveis nesta sexta- feira, com desconto, apenas para os que já estiverem cadastrados na pré-venda.

Araruama

O primeiro ministro Chiquinho da Educação mostrou nas redes sociais o presente que ganhou de aniversário. Um papagaio, chamado Chanel, e aproveitou para convidar os araruamenses para o jogo da seleção brasileira, no Parque Menino João Hélio. O velho Chico tá com tudo.

Iguaba Grande

O vereador Balliester Wernec descobriu que não poderá ser candidato a presidência da Câmara, mas alguns de seus pares falam que foi a única saída dele, porque Marcilei Lessa já estava garantido. Pelo que rola nos corredores, o grupo de vereadores não quis Balliester Wernec mais uma vez e teria atendido outro apelo.

Arraial do Cabo

O Prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, recebeu o parecer prévio favorável do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) nesta semana, em relação a gestão do ano de 2021. No relatório apresentado pelo TCE- RJ constam diversas medidas positivas que levaram ao resultado favorável. Entres elas estão: Arrecadação da receita 64,48% a mais do que o estimado;

Superávit orçamentário (receita arrecadada superior às despesas empenhadas); Superávit financeiro (ou seja, todas as obrigações contraídas pelo município com caixa para pagar) – alcançando o equilíbrio financeiro;

Despesa com pessoal dentro do limite – 44,21% (limite 54%). 2020 foi 61,76%;

Diminuição dos Restos a Pagar (obrigações de exercícios passados) em 33,23%.

São Pedro da Aldeia

A agência Nacional de Petróleo pagou pouco mais de R$ 108 milhões de royalties de petróleo para os municípios da Região dos Lagos. São Pedro da Aldeia foi o município que recebeu a menor parcela, R$ 5 milhões e 400 mil. Merecia muito mais.