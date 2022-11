Centro de Referência da Assistência Social da Rasa, em Búzios, abre inscrição para oficina de Muay Thai Fitness

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, está com inscrição aberta para oficina de Muay Thai Fitness, no CRAS da Rasa. As aulas serão ministradas as terças e quintas-feiras, das 9h às 11h e das 14h às 16h. As inscrições serão realizadas no local.

A oficina de Muay Thai Fitness é direcionada para mulheres de 12 a 59 anos, promovendo ganho de resistência física, emagrecimento, saúde corporal e mental.

CRAS da Rasa:

Rua Álvaro Elídio Gonçalves, nº. 317, Rasa.

Tel.: (22) 2629-8858