Cinco crianças são acolhidas pelo Conselho Tutelar em São Pedro da Aldeia

Na quarta-feira, dia 10, por volta das 18h, atendendo a solicitação do Conselho Tutelar, equipes da Guarda Civil Municipal de São Pedro da Aldeia, sob coordenação do Inspetor Geral, em apoio a equipe do Conselho Tutelar, procedeu para o bairro Balneário das Conchas, para fazer cumprir o Mandado Judicial de acolhimento de cinco crianças, determinado pela Excelência a Juíza da Vara de Família, Infância, Juventude e Idoso da Comarca de São Pedro da Aldeia-RJ.

No local foram encontradas três crianças com sua genitora, os demais estavam ausentes e com seu genitor.

Pacificamente foram entregues e conduzidas a Casa de Acolhimento “Aldeia da Criança Feliz” no mesmo bairro.