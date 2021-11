Mulher em situação de rua em São Pedro da Aldeia retorna ao convívio familiar

Mais uma pessoa em situação de rua recebe ajuda da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) de São Pedro da Aldeia. Nesta semana, uma ação dos técnicos da pasta, em parceria com as secretarias de Saúde e Ordem Pública, conseguiu encontrar a família de uma senhora em situação de rua que estava na cidade há algum tempo.

Depois de diversas intervenções realizadas pela equipe do Centro de Referência Especializado de Assistência Social Social (CREAS) e articulações com a Secretaria de Saúde, por meio do programa de saúde mental, o filho da senhora, que teve o nome preservado por segurança, foi localizado e veio a São Pedro da Aldeia buscar a mãe.

“A equipe técnica do CREAS sempre se preocupou com o bem-estar dessa senhora, respeitando os direitos e trabalhando para a inserção dela de volta ao núcleo familiar. Dentre as diversas intervenções que foram realizadas, podemos citar o Benefício Prestação Continuada (BPC) que ele recebia”, frisou a coordenadora do CREAS, Jaqueline Fernandes.

Há pouco tempo, um homem que também vivia em situação de rua na cidade foi encaminhado para o interior de São Paulo depois que a SASDH encontrou a família. Um dos trabalhos desenvolvidos pelo CREAS, que fica na Av. Getúlio Vargas, S/N no centro da cidade. Quem precisar pode entrar em contato pelo (22) 2627-6878 ou pelo e-mail creasspa@gmail.com.