Com muita emoção, Cabo Frio se despediu de José Bonifácio

A população de Cabo Frio se despediu do prefeito José Bonifácio, nesta segunda-feira (17), com a emoção e o justo reconhecimento a um gestor que se dedicou por mais de 50 anos à vida pública, com três mandatos à frente do município. Ao longo do dia, familiares, amigos, autoridades e moradores se despediram do prefeito, prestando homenagens não apenas pela atuação na política, mas também pelo legado de honestidade, coragem e honradez.

O velório foi realizado pela manhã, no Palácio das Águias, na Rua Érico Coelho, no Centro, onde uma multidão pôde dar o último adeus. O corpo do prefeito foi recebido com calorosos aplausos pela população. Após um momento reservado aos familiares, incluindo a primeira-dama, Ana Lúcia Valladão, as filhas Danielle e Juliana e o neto João, além dos amigos mais próximos, os salões do histórico imóvel foram abertos para a população.

A vice-prefeita, Magdala Furtado, que toma posse como nova prefeita nesta terça (18), todo o secretariado municipal, vereadores, prefeitos de outros municípios e lideranças políticas estiveram no local para prestar reverência a José Bonifácio.

Entre os presentes esteve o ministro da Previdência, Carlos Lupi, que também é o presidente nacional do PDT, partido ao qual Bonifácio era filiado desde a fundação da sigla, ao lado de Leonel Brizola.

Representando o governador Cláudio Castro, esteve presente o secretário de Estado de Energia e Economia do Mar, Hugo Leal. Também participaram das homenagens o subsecretário da pasta, Felipe Peixoto; a deputada estadual Martha Rocha (PDT); a deputada federal Benedita da Silva (PT) e o ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.

O músico Júnior Carriço, neto do poeta Victorino Carriço, autor do hino de Cabo Frio, fez uma homenagem na parte da tarde. Além do hino, ele também tocou a música Dia Branco, de Geraldo Azevedo, uma das preferidas do prefeito.

Na sequência, o corpo foi levado em um cortejo até a Igreja Matriz Auxiliar de Nossa Senhora Assunção, para uma missa de corpo presente. Da igreja até o cemitério Santa Izabel, o trajeto foi no caminhão do Corpo de Bombeiros, com a multidão atrás.

Após o sepultamento sob intensos aplausos, discursaram os amigos Janio Mendes, Mirinho Braga e Luiz Guilherme Cotias, além do correligionário Rodrigo Neves e do ex-prefeito Alair Corrêa, adversário político de Zé durante toda a vida pública de ambos. Em seu discurso, Alair deu um novo título a Bonifácio: “Zé, o incorruptível”.