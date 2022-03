Combate à violência contra a mulher na escolas continua em São Pedro da Aldeia  

Dando prosseguimento aos projetos de combate à violência contra a mulher, a equipe de Coordenação Preventiva da Secretaria de Educação, esteve na Escola Municipal Profª Maria da Glória dos Santos Motta, no bairro Praia Linda. Além de prestar orientação aos alunos e promover debates sobre o tema, a ação contou com palestra dos advogados Lucas Nogueira e Rodrigo Santos.

O encontro teve como objetivo incentivar a reflexão de alunos e profissionais da educação sobre a prevenção e o combate à violência contra a mulher. Todos os anos, as unidades escolares irão realizar eventos sobre a temática no mês de março, promovendo o conhecimento da Lei Maria da Penha, a fim de abordar os mecanismos de assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar, as medidas protetivas e os meios para o registro de denúncias.

Durante o momento, também aconteceu a premiação dos alunos ganhadores do concurso de redação “Juiz do Futuro”, promovido pela Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (EMERJ).