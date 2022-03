Começaram as obras no Vinhateiro e Campo Redondo, em São Pedro da Aldeia  

Na manhã da quarta-feira (23), as máquinas já estavam na rua Amadeu Frasciscone Medeiros do Vinhateiro, preparando para o asfaltamento tão esperado pelos moradores. O serviço no bairro foi pedido pelo prefeito de São Pedro da Aldeia ao Governo do Estado, que retomou o programa Somando Forças em parceria com o município. Em breve, nem a poeira, nem a lama vão fazer parte da vida das pessoas que passam por lá.

Quem também amanheceu com as máquinas na porta foram os moradores da Estrada Pau Ferro e da rua Monte Verde, no bairro Campo Redondo. A Estrada Pau Ferro vai receber drenagem e asfaltamento. Já a rua Monte Verde vai receber drenagem e calçamento, que será feito com concreto. Essa obra é realizada pela Prefeitura de São Pedro da Aldeia por meio de um convênio com DER, onde o órgão estadual entra com o material e o município entra com a mão de obra.

Fábio do Pastel fez questão de estar presente e acompanhar o andamento da obra, ao lado dos secretários de Obras e Desenvolvimento Urbano, Fernando Frauches, e de Serviços Públicos, Raimundo Teixeira, do presidente da Câmara de Vereadores, Denilson Guimarães, e do chefe de gabinete, Moisés Batista.