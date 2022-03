Inscrições presenciais para o Ballet Municipal de São Pedro da Aldeia terminam nesta sexta 

Termina, nesta sexta-feira (25), o período de inscrições presenciais para o Ballet Municipal de São Pedro da Aldeia. Promovido pela Secretaria de Cultura, o projeto oferece 16 vagas, destinadas a meninas e meninos de 14 a 17 anos, moradores da cidade. Para se inscrever, basta comparecer à sede da Escola de Artes Municipal, na Rua Francisco dos Santos Silva, n° 555, no bairro Nova São Pedro (fundos do Teatro Municipal) e apresentar a documentação exigida. O atendimento no local acontece das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h.

Para efetuar a inscrição, é necessário apresentar a declaração escolar do(a) candidato(a), duas fotos 3×4 e cópias das certidões de nascimento, comprovante de residência atualizado e dos documentos de identidade e CPF. Estudantes de escola pública terão prioridade na ordem de preenchimento das vagas.

Durante os ensaios do Ballet Municipal, os integrantes irão aprender as técnicas do balletclássico, além de praticar exercícios de equilíbrio, coordenação motora, força, resistência, flexibilidade, interpretação e a montagem de sequências coreográficas. Os bailarinos aldeenses também participarão de aulas de jazz, dança contemporânea, sapateado, dança de salão e danças urbanas e terão a oportunidade de participar de concursos e apresentações dentro e fora do município.

Após a fase de inscrições, será realizada uma triagem e, por fim, os candidatos selecionados passarão por uma audição, prevista para acontecer no dia 2 de abril. A listagem dos aprovados será divulgada posteriormente, no site da Prefeitura. As aulas e os ensaios acontecerão na sede da Escola de Artes, todas as terças e quintas-feiras, das 17h30 às 20h30, e às quartas-feiras, das 9h às 12h30.

A criação do Ballet Municipal está regulamentada pela Lei nº 3.002, de 17 de março de 2022, publicada na edição 896 do Diário Oficial do Município.