Consultas veterinárias no Canil Municipal de Cabo Frio passam a ter vacinação antirrábica

A partir da próxima segunda-feira (20), os animais atendidos durante as consultas veterinárias de rotina no Canil Municipal de Cabo Frio também vão receber uma dose da vacina antirrábica. Realizada fora da data habitual, no mês de novembro, a campanha de imunização dos cães e gatos da população de baixa renda servirá para ampliar a cobertura vacinal dos animais no município, contribuindo para a prevenção contra a raiva, zoonose transmitida dos animais para os seres humanos.

A vacinação será possível após o município receber 800 doses do imunizante do setor de Vigilância Ambiental e da Gerência de Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde de Armação dos Búzios. A cessão das vacinas foi formalizada nesta terça-feira, 14 de março, ocasião que marca o Dia Nacional dos Animais.

Segundo a secretária de Agricultura e Pesca, Katyuscia Brito, a aplicação das doses será feita, dependendo das condições de saúde do animal, após passar pela avaliação do profissional. Para ela, esta se trata de mais uma importante iniciativa dentro da política de defesa da causa animal dentro do município.

“A gente está iniciando essa ação para se antecipar à campanha anual, desafogando a demanda que nós temos no município”, destacou a secretária, que agradeceu à cidade vizinha pelas doses cedidas.

As consultas veterinárias gratuitas foram retomadas no Canil Municipal no mês passado, com atendimento prioritário aos animais da população de baixa renda, que não tem condições de pagar pelo serviço em uma clínica particular. Os atendimentos são feitos de segunda a quinta-feira, em dois horários: das 13h às 16h (segundas, quartas e quintas-feiras) e das 9h às 12h (terças-feiras). As sextas-feiras são dedicadas aos atendimentos internos aos animais que já estão no Canil.

O Canil Municipal está situado na Fazenda Campos Novos, situado na Rodovia Amaral Peixoto, Km 123, em Tamoios.