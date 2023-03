O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 15

Cabo Frio

O TRE manteve, por unanimidade, ontem, a decisão da justiça eleitoral de Cabo Frio que cassou os mandatos dos vereadores Vinícius Corrêa, do PP, e Vanderson Santana Rodrigues do PTB por fraude a cota de gênero. O desembargador relator Afonso Henrique Ferreira considerou que há comprovação nos autos de fraude no PP de Vinícius Corrêa. A candidatura de Júda Tatuagem foi fictícia. A candidata não teve votos, movimentação financeira nem realizou atos de campanha. O relator rejeitou o argumento da defesa de que a candidatra teria desistido por conta de problemas de saúde da mãe. Afonso Henrique também considerou robusto os indícios de fraude no PTB de Vanderson Bento com a candidatura fictícia de três candidatas que tiveram votação pífia, não promoveram campanha nem apresentaram movimentação financeira. O TRE manteve ainda a decisão que considerou improcedente a ação contra o PDT de Davi Souza e o DC de Carol Midori e Léo Mendes. Ainda sobre Cabo Frio, o Sombra descobriu que o ex-vereador e ex-deputado, estadual, Silas Bento, ligou para o advogado Carlos Magno e marcou uma agenda urgente.

Búzios

O presidente da Câmara de Búzios, Vereador Rafael Aguiar quer anexar o bairro de Maria Joaquina ao município de Búzios, uma antiga reivindicação da população local que depende do município buziano para diversos serviços.

O pedido de anexação o foi protocolado, esta semana pelo vereador na Assembleia Legislativa e se baseia, de acordo com Rafael Aguiar, no Artigo 18 da Constituição que estabelece que a criação, fusão e o desmembramento de Municípios, poderão ser feitos por por lei estadual, com consulta prévia, mediante plebiscito, as populações dos municípios envolvidos. Rafael Aguiar ressaltou que não está prometendo que Maria Joaquina será anexada a Búzios, mas garantiu que o projeto é uma luta dele e do prefeito Alexandre Martins. O vereador pediu ainda a ajuda do ex-prefeito Mirinho Braga.

Araruama

O Primeiro Ministro de Araruama, o ex-prefeito Chiquinho da Educação, comemorou, neste dia tão especial, o Dia Nacional dos Animais. “Postar algumas fotos com a Chanel , Maicon e Zico…prestando assim, uma homenagem a todos os animais e aos seus apaixonados tutores”, disse.

Arraial do Cabo

Nesta semana, a Prolagos retomou a obra do Projeto Água para todos, que vai abastecer todos os bairros dos distritos com água potável. O projeto estava parado por conta de uma licença que faltava do DER RJ para liberar a implantação da adutora no trecho da RJ 102, que corta os distritos. A obra deve durar cerca de 3 anos e vai atender aproximadamente 12 mil moradores. O Prefeito Marcelo Magno esteve presente, nesta manhã de quarta-feira, acompanhando o andamento dos trabalhos. Marcelo compareceu no local juntamente com a comitiva de parlamentares cabistas, composta por Ayron Freixo, Alexandre Galego, Ângelo Shogun, Davi Pancinha, Juliano Felizardo, Neném da Cabocla, Pedro Caju e Tayron Carlos.

Iguaba Grande

O vereador de Iguaba Grande Elifas Ramalho passou pela segunda investigação cirúrgica no HC Lagos. Segundo informações de seus colegas de Câmara, em breve Elifas vai estar de volta aos trabalhos. A intervenção foi para retirada de fraguimentos da perna esquerda.

São Pedro da Aldeia

Representantes da Prefeitura de São Pedro da Aldeia se reuniram para alinhar questões relacionadas à entrega do Museu do Sal. O encontro aconteceu na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, localizada no centro da cidade, e contou com a participação do secretário da pasta, Claudio Viviani, da secretária de Turismo, Claudia Tinoco, do secretário de Agricultura, Abastecimento e Trabalho, Thiago Ribeiro, de Jaci Matos, doador do terreno onde foi construído o museu, e do pesquisador e estudioso da história aldeense, Geraldo Ferreira.