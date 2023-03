Serviço de resgate emergencial SAMU será implantado em Cabo Frio

Cabo Frio vai passar a contar com novo atendimento para casos emergenciais de saúde, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que faz parte do projeto do Governo do Estado “SAMU 100% RJ”. A cerimônia oficial de lançamento aconteceu na manhã desta terça-feira (14), no município de São Pedro da Aldeia.

A solenidade contou com a presença do governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro; do vice-governador, Tiago Pampolha; do secretário de Estado de Saúde, Dr. Luizinho; do prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio; do secretário municipal de Saúde, Janio Mendes; e também de autoridades dos municípios contemplados; do Poder Legislativo; e de representantes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, e da Marinha do Brasil.

Na ocasião, foram entregues 15 ambulâncias para as cidades da Região dos Lagos, sendo três para Cabo Frio. O prefeito José Bonifácio, destacou a importância da iniciativa.

“Quero agradecer as ambulâncias que chegam à Cabo Frio e região; é obrigação, mas acima de tudo, agradeço o exemplo como gestor público”, disse José Bonifácio.

A implantação do SAMU representa um importante avanço para região. O serviço funcionará de forma integrada, promovendo agilidade e melhorias no resgate emergencial.

“Na urgência e emergência, o tempo de resposta é fundamental para salvar vidas e diminuir sequelas. O projeto SAMU chega na região com o fundamento de ofertar uma rede de atenção às urgências de forma regionalizada, o que vai permitir a qualidade, agilidade e organização dos atendimentos, garantindo a universalização do acesso e integralidade nos serviços prestados”, conclui Janio.

Segundo o governo estadual, há previsão de repasse de custeio para os municípios contemplados com o programa para o início da operação consorciada.