Corregedoria da Polícia Civil investiga uso de viatura para levar carne e bebidas para churrasco em Búzios no carnaval

A Corregedoria da Polícia Civil investiga o uso de uma viatura da Polícia Civil para levar carne e churrasco de Cabo Frio para uma pousada em Búzios, durante o carnaval desse ano.

Uma foto da viatura, com mulheres de biquini, foi postada em uma rede social. O caso aconteceu, segundo as investigações, no dia 25 de fevereiro, uma sexta-feira de carnaval.

Depois de ouvir testemunhas, os agentes descobriram que a foto foi tirada em Búzios e que o motorista do carro é o chefe de investigação da Delegacia de Cabo Frio, Guilherme Almeida Ferreri.

Segundo uma denúncia anônima, ele teria levado carne e cerveja para um churrasco em Buzios, a 25 km de Cabo Frio.

“O que ficou provado é uma versão inicialmente fantasiosa é que foram prender um traficante perigoso, apenas um policial”, disse o corregedor-geral da Civil, Paulo Passos.

Em depoimento, o Guilherme disse que recebeu informação sobre um traficante que estaria em Búzios, e por estar em uma viatura caracterizada, uma das pessoas que o acompanhava na ação sugeriu que o carro teria que ser escondido em uma pousada. Ele disse que quando estacionou no local, não imaginou que pessoas teriam a ideia de tirar fotos em trajes inadequados em cima da viatura.

O policial afirmou que recebeu ajuda na ação de Alexandre Peçanha da Mata. Só que Alexandre não é policial, é chefe de fiscalização ambiental do Inea. “Não é crime ambiental. A gente estranhou esse chamamento do agente do Inea. O que nos chama atenção é que esse funcionário do Inea é identificado pelas três mulheres. Ele chega lá sozinho, então, não bate com as normas que nos são ensinadas na academia”, acrescenta Passos.