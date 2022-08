Corrida da Padroeira movimenta as ruas de Cabo Frio  

Em pleno Dia dos Pais, centenas de pessoas acordaram cedo neste domingo (14) para calçar os tênis esportivos e participar da tradicional Corrida da Padroeira de Cabo Frio, que neste ano chegou à sua 15ª edição.



A competição celebrou o Dia de Nossa Senhora da Assunção, padroeira do município, que é comemorado nesta segunda-feira (15).

A largada e chegada aconteceram na Praça Porto Rocha, em frente à Igreja Matriz. Os atletas deram um show de garra para completar o percurso, sendo possível ver a expressão de esforço em cada um deles que cruzava a linha de chegada, em superação aos próprios limites. Com muita disposição, o prefeito José Bonifácio foi um dos participantes a cumprir o trajeto. Ao fim da prova, ele participou da cerimônia de premiação aos atletas que subiram ao pódio.

No percurso de 5km, nas categorias de caminhada e corrida, os atletas seguiram pelo bairro da Passagem até a Praia do Forte, retornando ao bairro Vila Nova, passando novamente pelo bairro da Passagem e finalizaram com a chegada na Praça Porto Rocha.

No percurso de 10km, os atletas percorreram o mesmo caminho até a Praia do Forte, desta vez, seguindo até o bairro Braga na Avenida Vereador Antônio Ferreira dos Santos, retornando pela orla da Praia das Dunas, e voltando pela Praia do Forte, até chegar à Praça Porto Rocha.

O total da premiação em dinheiro é de R$ 6 mil. Também ganharam troféus os três primeiros colocados de cada categoria por faixa etária e gênero. Todos os atletas que concluíram a prova receberam uma medalha de participação.

Confira abaixo a classificação final da Corrida da Padroeira nas categorias 5km e 10 Km. Os cinco primeiros colocados de cada categoria subiram ao pódio:

5 Km – Masculino

1) Willdeberg Claudino dos Santos – 16min22,214

2) João Olivio Chagas Rosa – 16 min40,724

3) Wellington Luis da Conceição- 17min17,687

4) Gleidson Luciano Almeida – 17min33,601

5) Wiles Pinto Espírito Santo – 17min41,282

5Km – Feminino

1) Mirlene da Silva dos Santos – 18min14,272

2) Glauciele de Oliveira de Souza – 18min59,144

3) Giovana Santos Pereira – 20min10,030

4) Maria Júlia da Silva – 20min50,348

5) Miria Góis dos Santos – 21 min47,010

10 Km – Masculino

1) Eduardo de Brito Ramos – 33min51,592

2) André Lima – 35 min07,002

3) Edivaldo da Silva – 36 min45,212

4) Ricardo Gomes de Oliveira – 37min05,524

5) Rodrigo Brito – 37 min11,232

10 Km – Feminino

1) Iris Ribeiro do Nascimento – 43 min57,297

2) Karen Oliveira Krichanã – 44min34,701

3) Kize de Oliveira Silva – 44 min49,672

4) Isabella Vale Nogueira da Silva – 51min35,958

5) Ana Clara Batista – 52 min21,585