CRAS de Cem Braças, em Búzios, está com inscrições abertas para oficinas de Karatê e Hidroginástica

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do bairro Cem Braças, está com inscrições abertas para oficinas de Karatê e Hidroginástica. Elas são realizadas às terças e quintas-feiras, nos horários de 14h e 15h, respectivamente. Poderá se inscrever quem for atendido pela unidade do CRAS e possuir CadÚnico. Os interessados que não possuírem, poderão realizar a inscrição munidos dos seguintes documentos:

Comprovante de residência no nome da pessoa (conta de água ou luz);

CPF e identidade

Título de eleitor

Comprovante de renda (carteira de trabalho, contracheque, comprovante de aposentadoria, pensão ou auxílio doença)

Os menores de idade deverão apresentar certidão de nascimento ou RG e declaração escolar original e atual. O CRAS de Cem Braças, fica localizado na Rua Progresso, nº. 540.