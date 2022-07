“Cras na Praça”, em Cabo Frio, chega ao Jardim Esperança e Monte Alegre

A Prefeitura de Cabo Frio vai realizar mais duas edições do projeto “Cras na Praça”, neste mês de julho. Desta vez, a iniciativa acontece na próxima sexta-feira (15), no Jardim Esperança; e na quarta-feira (27), em Monte Alegre, das 13h às 16h, com oferta de diversos serviços e atividades. A ação é organizada pela Superintendência de Proteção Social Básica (SPSB), vinculada à Secretaria de Assistência Social.

“O Cras na Praça é uma ação social que tem como principal objetivo aproximar a comunidade dos serviços que são ofertados pela unidade. O Cras é um equipamento voltado para atender às demandas dos moradores em vulnerabilidade social de determinada localidade, então, é muito importante a participação da comunidade junto ao equipamento”, explica a coordenadora do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), Iara Cardoso.

A programação do Cras do Jardim Esperança vai contar com atendimento social técnico e orientações sobre CadÚnico, Auxílio Brasil e Benefício de Prestação Continuada (BPC); atendimento do setor de Sub-registro da Secretaria de Assistência Social para emissão de segunda via de certidão de nascimento, casamento e óbito.

Haverá, ainda, atendimento do Centro de Especializado de Atendimento à Mulher (Ceam) e da Superintendência de Políticas Públicas LGBTI+, além de corte de cabelo; massagem relaxante; dicas de economia de energia e troca de lâmpadas incandescente e fluorescentes por led pela Enel e serviços da Sumicity.

No dia 27 de julho, é a vez do Cras Monte Alegre levar seus serviços à Praça da Boca do Mato, das 13h às 16h, com as mesmas ações e instituições participantes, à exceção da Sumicity. Além disso, haverá serviço de aplicação de flúor, corte de cabelo e alongamento com o Núcleo de Apoio à Família (Nasf).

SERVIÇO – CRAS NA PRAÇA

Jardim Esperança

Data: 15 de julho

Horário: das 13h às 16h

Local: Praça do Jardim Esperança

Endereço: Estrada de Búzios, 148

Serviços: orientações sobre CadÚnico, Auxílio Brasil e BPC; sub-registro para emissão de segunda via de certidões; atendimentos de diversos setores do governo municipal; corte cabelo; massagem relaxante; troca de lâmpadas e serviços de internet.

Monte Alegre

Data: 27 de julho

Horário: das 13h às 16h

Local: Praça da Boca do Mato

Endereço: Rua Rosalina Cardoso da Fonseca, n° 326

Serviços: orientações sobre CadÚnico, Auxílio Brasil e BPC; subregistro para emissão de segunda via de certidões; atendimentos de diversos setores do governo municipal; corte cabelo; alongamento com o Nasf; aplicação de flúor; troca de lâmpadas.