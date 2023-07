Cultura de São Pedro da Aldeia promove projeto Música na Praça neste sábado

O próximo sábado (22/07) será de muito samba e pagode em São Pedro da Aldeia com a realização de mais uma edição do projeto “Música na Praça”. Promovido pela Secretaria Municipal de Cultura, o evento terá como atração principal o grupo Rolezin Du Pagode. A apresentação acontecerá na Praça Agenor Santos (Praça da Matriz), no Centro, a partir das 20h.

O secretário municipal de Cultura, Thiago Marques, falou sobre a continuidade do projeto, que foi retomado pela gestão. “O ‘Música na Praça’ é um projeto que já existia há muitos anos na cidade e, em 2022, nós resgatamos essa tradição com o apoio do prefeito Fábio do Pastel. A proposta é dar destaque para os talentos da música da nossa cidade e região, valorizando os artistas locais. Para dar continuidade ao projeto este ano, abrimos um novo Edital para a seleção e contratação de artistas, entre eles grupo musicais e bandas para shows e eventos. Será uma noite de muita música e lazer. Contamos com a presença de todos”, destacou.

Formado pelos músicos Renato Penco (vocal), Jefinho (violão), Joelson Duarte (percussão) e Caio Vinícius (cavaco), o grupo Rolezin Du Pagode surgiu há três anos com a missão de levar a boa música ao público, tendo como foco o samba, o pagode e a música popular brasileira (MPB). Desde 2020, o quarteto vem se apresentando em diversos eventos e estabelecimentos comerciais, além de marcar presença em festividades tradicionais promovidas nos bairros da cidade, como a Festa da Estação, a Festa do Poço Fundo e a Festa do Porto da Aldeia. Este ano, a banda foi uma das contempladas pelo Edital nº 01/2023 na categoria F – Shows e Eventos (Grupos Musicais ou Bandas), lançado pela Secretaria Municipal de Cultura.

Para a participação no projeto “Música na Praça”, o grupo preparou um repertório recheado de clássicos do samba e do pagode nacional. “Estamos muito contentes em retomar a participação neste projeto depois de tantos anos. Essa é quarta vez que participamos do ‘Música na Praça’, em 2012 fizemos três apresentações. Nossa expectativa é levar o que tem de melhor na música e, assim, poder agradar todo o público”, destacou o violonista Jeferson da Silveira, o Jefinho.