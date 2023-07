AGETRANSP autoriza reajuste do pedágio da ViaLagos, Rota-116 e barcas

A Agência de Transportes Públicos do Estado do Rio de Janeiro deve aprovar, em sessão marcada para a próxima terça-feira (25), o reajuste anual do pedágio da Via Lagos. A AGETRANSP deve autorizar também o rejuste do pedágio da ROTA 116 – que vai de Itaboraí à Macuco e o aumento das tarifas das barcas.



A agência não antecipou os percentuais de reajuste. Os novos preços da tarifas devem entrar em vigor no primeiro dia de agosto. A reunião, por videoconferência, marcada para às 10 horas, será transmitida ao vivo canal da AGETRANSP pelo YouTube.



Este ano, de janeiro a maio, de acordo com relatório operacional da Via Lagos, pouco mais de quatro milhões de veículos trafegaram pela rodovia, média de 25 mil por dia. Janeiro registrou o maior volume, mais de 1 milhão de veículos, média de 30 mil por dia.

Texto: Cleber Lopes – Rádio Litoral FM