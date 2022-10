Defesa Civil de Saquarema realiza vistoria em feira e inicia retirada de barracas

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Defesa Civil Municipal, emitiu relatório solicitando a interdição do espaço conhecido como Camelódromo, no Centro da cidade. A área, que inicialmente era destinada para feira livre e comércio popular, vinha sendo subutilizada, abrigava diversas pessoas em situação de rua e apresentava riscos à saúde e à vida dos comerciantes e transeuntes.

De acordo com o Relatório de Vistoria Preventiva, emitido pela Defesa Civil Municipal na terça-feira, dia 04 de outubro, “no local havia instalações elétricas se encontravam em estado precário, suscetível a descargas elétricas e possível risco de incêndio. Além disso, as barracas encontravam-se em péssimo estado de conservação. Foi observada a incidência de vetores (ratos, baratas e outros insetos) que potencializam as condições de insalubridade, aumentando o risco à saúde pública.”

“Em face do exposto, entendemos que existe risco iminente de acidentes no local, uma vez que as instalações se encontram em estado péssimo, deixando ocupantes e visitantes em situação de vulnerabilidade, carecendo de intervenção técnica por profissionais habilitados, no intuito de prevenir e mitigar possíveis danos materiais, preservando assim a integridade física e a vida”, afirmou o Coordenador da Defesa Civil Municipal, Pedro Paulo Soares.

Após emissão do relatório, a Prefeitura de Saquarema iniciou a retirada das barracas do local. “A grande maioria não estava sendo utilizada no dia a dia, apenas em alta temporada. Para estas, já estamos efetuando a retirada. Já os barraqueiros que trabalham na Praça de Alimentação (próxima ao Camelódromo) deverão comparecer a partir da próxima segunda-feira (10) à Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, para se cadastrarem e receberem informações sobre auxílio financeiro”, afirmou o Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, Rafael Castro.

O novo projeto de remodelação do Centro de Saquarema contempla intervenções em uma grande área, que vai desde a descida da Ponte Darcy Bravo, passando pelas ruas do Centro, Praça do Coração, orla da Lagoa e Praça do Artesanato. A ideia da Prefeitura é criar um boulevard, com vias de passagens amplas e arborizadas, contendo jardins dispostos nas ilhas centrais, privilegiando a locomoção a pé em detrimento dos veículos motorizados.

“O planejamento do Município era dar início à obra em 2023, após a alta temporada, para evitar os transtornos que todas as obras naturalmente causam. Com a ação de retirada das barracas, resultante da vistoria da Defesa Civil, vamos antecipar a obra do novo Centro de Saquarema, que mudará completamente a cara da nossa cidade”, completou a Secretária Municipal de Obras Públicas, Priscilla Barroso Poubel.