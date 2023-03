DER analisa o que causou aumento do espaçamento em junta de ponte onde cavalo prendeu a pata em Cabo Frio

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ) informou, nesta terça-feira (28), que a Ponte Deputado Wilson Mendes, na RJ-140, em Cabo Frio , na Região dos Lagos do Rio, está sendo submetida a um estudo que busca diagnosticar os fatores estruturais que causaram o aumento do espaçamento da junta de dilatação da ponte.

O órgão iniciou o trabalho depois que uma reportagem do flagrou, em vídeo, o momento em que um cavalo ficou com um das partas traseiras presas no vão existente entre as placas de asfalto no trecho, no último sábado (25).

A conclusão do diagnóstico do DER está prevista para o final de abril. O órgão explicou que, somente após esse estudo, será possível saber o tipo de intervenção necessária no trecho.

A cena do cavalo deitado sobre o acostamento da ponte Deputado Wilson Mendes, que liga as cidades de Cabo Frio e São Pedro da Aldeia, chamou a atenção de quem passava pelo trecho.

Imagens mostram o dono do cavalo contando com a ajuda de outras pessoas, que participavam de uma cavalgada, para conseguir soltá-lo.