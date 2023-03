Prefeito de São Pedro da Aldeia participa de “Marcha em Defesa dos Municípios” em Brasília

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, está em Brasília participando da XXIV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. O chefe do executivo aldeense acompanhou a programação desta terça-feira (28/03), que contou com a presença do vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin. O evento é promovido pela Confederação Nacional de Municípios e tem como objetivo promover o debate de questões federativas e a construção de políticas públicas.

Foto: Divulgação

Na oportunidade, o prefeito se reunirá com parlamentares em busca de investimentos e melhorias para São Pedro da Aldeia. “Participo da Marcha porque acredito na importância dessa mobilização para a nossa cidade. Também estamos aqui em busca de recursos para garantir mais qualidade de vida à população aldeense”, comentou Fábio do Pastel.



Além da sessão solene de abertura, a programação desta terça-feira (28/03) promoveu a reflexão “Pacto Federativo: um olhar para o futuro” e debates sobre a reforma tributária. De acordo com a organização, mais de quatro mil municípios estão sendo representados no evento. A XXIV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios reúne, ainda, representantes do Governo Federal, do Congresso Nacional e especialistas.

Acompanham o prefeito Fábio do Pastel no evento o chefe de gabinete, Moisés Batista, e os assessores Edmilson Bittencourt e Felipe Macedo.