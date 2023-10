Desaparecido: Morador de Araruama vai ao Rio fazer exames e não retorna

By

Amigos e familiares estão passando por um momento angustiante, pois Mauro José Rodrigues, está desaparecido desde quarta-feira, dia 11. Eles pedem a sua ajuda para localizá-lo e trazê-lo de volta para casa.

De acordo com informações, Mauro saiu de casa em Araruama às 7h da manhã e chegou ao Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro por volta das 13h. Às 16h, ele se comunicou com sua esposa, informando que estava aguardando para realizar um exame médico. No entanto, às 19h, ele enviou uma mensagem dizendo que o trânsito estava parado e que um carro de lotada estava cobrando R$ 30 para levá-lo até a Rodoviária Novo Rio.

Às 21:38, ele enviou outra mensagem, relatando que o trânsito continuava parado, e as pessoas em vans e carros estavam pedindo R$ 600 para trazê-lo de volta para Araruama.

Preocupados, a família tentou contatá-lo, mas Mauro não atendeu as chamadas nem leu as mensagens. Desde então, não têm mais notícias dele e estão desesperados. Sua mãe, primos que moram no Rio e outros familiares estão fazendo tudo o que podem para encontrá-lo.

Se você tiver alguma informação sobre o seu paradeiro de Mauro, entre em contato: (22) 99229-5536 / (22) 99912-4634 / (21) 97947-9394.