O fim de semana será de rock em Saquarema!.

O segundo show do Festival de Verão será com a banda Detonautas! A apresentação será no sábado, dia 21, a partir das 21 horas, na Praça do Coração, com entrada gratuita!

Formada em 1997 na cidade do Rio, a banda Detonautas é dona de grandes sucessos do rock nacional, além de vencer diversos prêmios pelo país. Formada por Tico Santa Cruz, Renato Rocha, Fábio Brasil, Philippe e Macca, a banda promete agitar Saquarema e o Festival de Verão!