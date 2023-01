Boxing de Favela acontece neste sábado em Búzios

No próximo sábado (21), será realizado o 1º Boxing de Favela em Búzios, com apoio da Prefeitura, por meio das secretarias de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, do Lazer e do Esportes, de Saúde e de Segurança e Ordem Pública. O evento terá início às 10h, no ginásio poliesportivo do INEFI, no bairro da Rasa. Para participar é necessário levar 1kg de alimento não perecível.

O Boxing de Favela é um evento social, sem fins lucrativos e está em sua 4ª edição. Tem como objetivo incentivar crianças, jovens e adultos a praticar a modalidade do boxe olímpico, que visa não só ensinar o esporte, mas também o respeito, disciplina e responsabilidade.

A organização do evento é da Escola de Boxe Eduardo Cardoso e a Associação de Moradores da Vila Verde.