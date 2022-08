Dia D de vacinação imuniza mais de 1.800 crianças e adolescentes  em São Cristovão

No último sábado (20/08), a Secretaria de Saúde de São Pedro da Aldeia promoveu um mutirão de vacinação contra a poliomielite, aderindo à Campanha Nacional de Multivacinação e Atualização da Caderneta de Vacinação de menores de 15 anos de idade.

O Dia D de vacinação imunizou 1.810 crianças e adolescentes. A Prefeitura reforça que os pais e responsáveis por crianças e adolescentes que não se vacinaram contra a poliomielite podem procurar os postos de saúde, nos dias de rotina de cada unidade, até 09 de setembro.

A multivacinação é uma estratégia que tem como objetivo atualizar a situação vacinal de crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade (14 anos 11 meses e 29 dias), de acordo com o Calendário Nacional de Vacinação. A meta também é vacinar, de forma indiscriminada, crianças de 1 a menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias) que estejam com o esquema primário com as vacinas VIP e VOP.

No ato da imunização, os menores devem estar acompanhados de seus pais e/ou responsáveis, além de levar a Carteirinha de Vacinação e o cartão do SUS.