Funcionário da limpeza urbana de Cabo Frio morre vítima de bala perdida em confronto entre policiais e criminosos 

Um funcionário de uma empresa que presta serviços para a Comsercaf, em Cabo Frio, morreu na manhã desta segunda-feira (22) depois de ser atingido por uma bala perdida durante um confronto entre policiais e criminosos no bairro Morro do Limão.



A vítima foi identificada pelo Corpo de Bombeiros como Valcyr Floriano, de 59 anos.

De acordo com a Polícia Militar, os policiais foram checar a presença de um criminoso acusado de duplo homicídio no bairro do Valão, no Jardim Esperança. Quando os policiais chegaram ao bairro Morro do Limão, localidade vizinha, foram recebidos a tiros por criminosos armados.

A PM informou que, após o confronto, os militares encontraram um funcionário terceirizado da Comsercaf caído no chão, ferido. De acordo com os bombeiros, a vítima já estava morta quando o socorro chegou.

A área foi isolada e a perícia da Polícia Civil foi acionada. O comando do 25º BPM (Cabo Frio) informou que já instaurou um procedimento interno para apurar as circunstâncias da ocorrência. O caso foi registrado na 126ª DP.

Após a ação, foram apreendidos cerca de 3 kg de maconha e duas armas.

Por meio de nota, a empresa Ecomix Gestão e Planejamentos Ltda informou o falecimento do funcionário, lamentou o ocorrido e disse que “se encontra em completo estado de estarrecimento, e desde o ocorrido vem prestando todo o auxílio necessário a família do funcionário”.