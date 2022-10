Diretora Colégio Estadual Nobu Yamagata, em São Pedro da Aldeia, é homenageada na Câmara

A Sessão Ordinária da Câmara Municipal desta manhã (18), precedida pelo Vice-Presidente da Casa Franklin da Escolinha (CDD), contou com a aprovação de Projeto de Leis em sessão Extraordinária.

Na pauta, foi aprovado em Sessão Extraordinária o Projeto de Lei de autoria do Chefe do Poder Executivo, que institui no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, o Programa Municipal Dinheiro na Escola (PMDE), que tem como objetivo prestar assistência direta através do repasse de recursos financeiros às Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, neste Município.

O vereador Franklin da Escolinha (CDD), homenageou através de uma Moção de Aplausos a Professora Alcilene Maria de Castro, por sua dedicação como diretora e cuidado com seus alunos, do Colégio Estadual Nobu Yamagata.

A próxima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia acontecerá na quinta-feira (20), às 11h.